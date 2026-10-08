Die Löhne steigen wieder – doch bei der Kaufkraft ist das Vorkrisenniveau noch lange nicht erreicht. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Landesinstituts für Statistik (ASTAT) zur Beschäftigung und Entlohnung in der Südtiroler Privatwirtschaft.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="836898" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>2024 waren insgesamt 224.445 Menschen in der Privatwirtschaft beschäftigt, 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg die durchschnittliche Bruttojahresentlohnung auf 34.050 Euro.<h3>\r\nReallöhne steigen – Kaufkraft bleibt im Minus<\/h3>Weil die Inflation im vergangenen Jahr auf 1,4 Prozent zurückging, legte der durchschnittliche Reallohn gegenüber 2023 um 2,1 Prozent zu. Der jahrelange Kaufkraftverlust wurde damit erstmals wieder unterbrochen.<BR \/><BR \/>Der Blick auf die vergangenen Jahre fällt allerdings deutlich weniger positiv aus. Zwischen 2019 und 2024 stieg die durchschnittliche Bruttojahresentlohnung zwar nominal um 13 Prozent – von 30.134 auf 34.050 Euro.<BR \/><BR \/>Die Preise erhöhten sich im selben Zeitraum jedoch um 20,4 Prozent. Unterm Strich bedeutet das einen realen Einkommensverlust von 6,2 Prozent.<BR \/><BR \/>Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Median, der die Mitte der Einkommensverteilung beschreibt. Er lag 2024 bei 29.851 Euro und damit real um 8,4 Prozent unter dem Wert von 2019.<h3>\r\nBesonders Ältere und Saisonkräfte verlieren<\/h3>Besonders stark fiel der Kaufkraftverlust bei Beschäftigten über 60 Jahren aus. Auch Saisonbeschäftigte waren mit einem realen Minus von 10,6 Prozent besonders betroffen.<h3>\r\nTourismus und Handel deutlich unter dem Durchschnitt<\/h3>Die Unterschiede zwischen den Branchen sind erheblich. Im Beherbergungssektor, Südtirols größtem Beschäftigungsbereich mit 43.345 Arbeitnehmern, lag die mediane Jahresbruttoentlohnung bei 28.947 Euro.<BR \/><BR \/>Im Einzelhandel waren es 26.643 Euro, in der Gastronomie lediglich 24.927 Euro. Alle drei Bereiche liegen damit unter dem Median der gesamten Privatwirtschaft.<BR \/><BR \/>Auch die Kollektivverträge zeigen ein ähnliches Bild: Tourismus und Handel, auf die zusammen mehr als 115.000 Beschäftigte entfallen, liegen mit Medianlöhnen von 27.877 beziehungsweise 29.534 Euro unter dem Gesamtniveau. Der Metallsektor kommt dagegen auf eine Medianentlohnung von 35.721 Euro.<BR \/><BR \/>Die Bilanz fällt damit gemischt aus: Der Arbeitsmarkt wächst und die Reallöhne haben 2024 wieder zugelegt. Die Kaufkraftverluste der vergangenen Jahre sind aber noch nicht ausgeglichen. Von den Lohnzuwächsen kommt bei vielen Beschäftigten deshalb weiterhin weniger an, als die nominalen Zahlen vermuten lassen.