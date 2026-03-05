Auch in Südtirol zeigt sich dieser Trend deutlich. Die Schwelle von zwei Euro pro Liter Diesel wurde heute geknackt bzw. überschritten.<BR \/><BR \/>Laut der App „Prezzi Benzina“ zahlt man an einer Tankstelle in Bozen Süd genau 2 Euro. In Bruneck beträgt der Preis 2,017 Euro, während für zwei Tankstellen in Algund und Sterzing 2,029 Euro angegeben werden. In Rovereto nähert sich der Preis sogar 2,1 Euro (genau 2,098).<BR \/><BR \/>Auch Benzin ist mancherorts deutlich teurer geworden und nähert sich der Marke von 1,80 Euro pro Liter.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="467168" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Für viele Autofahrer bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Belastung, vor allem für Pendler und Menschen, die im Alltag auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Wie sich die Preise in den kommenden Tagen entwickeln, hängt stark von der weiteren Lage auf den internationalen Energiemärkten ab.<BR \/><BR \/>Wer die aktuellen Entwicklungen verfolgen möchte, <b> <a href="https:\/\/www.prezzibenzina.it\/province\/bolzano" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kann dies unter anderem hier machen.<\/a><\/b>