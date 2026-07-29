Unternehmen suchen heute nicht mehr nur nach perfekten Karrieren auf dem Papier. Entscheidend sind zunehmend die Bereitschaft, Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/vergesst-den-perfekten-lebenslauf-was-heute-bei-bewerbungen-zaehlt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><i><b>Und was macht für Sie eine erfolgreiche Bewerbung aus? Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="707241" data-version="v2"><\/div><\/div>\n