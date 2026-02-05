Europaweit zeigt sich ein klares Muster: Hochentwickelte Länder wie die Niederlande oder Dänemark zählen zu den wohlhabendsten Volkswirtschaften – und gleichzeitig zu jenen mit den kürzesten Wochenarbeitszeiten. „Empirisch lässt sich eher eine negative Korrelation zwischen Wochenarbeitszeit und BIP pro Kopf feststellen“, erklärt der Afi-Direktor Perini.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="444043" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die durchschnittliche Arbeitszeit (Voll- und Teilzeit) sei damit weniger ein Leistungsindikator als vielmehr ein Spiegel des Entwicklungsstands einer Volkswirtschaft <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/arbeiten-wir-zu-wenig-oder-zuviel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie den ganzen Artikel: Arbeiten wir Südtiroler zu wenig – oder zuviel?).<\/a><\/b>