Italienweit liegt der Durchschnitt bei 1,29 Euro. Das geht aus einer Auswertung des Verbraucherforschungszentrums C.r.c. und von Assoutenti auf Basis offizieller Mimit-Daten hervor. <BR \/><BR \/>Seit 2021 ist der Durchschnittspreis für einen Espresso in Italien um 24,2 Prozent gestiegen. Als Gründe für die höheren Preise nennt C.r.c. unter anderem gestiegene Energie- und Betriebskosten. Die Rohstoffpreise für Kaffee liegen dagegen inzwischen wieder unter ihren Höchstständen von 2025. <BR \/><BR \/>Die Teuerung verändert auch die Konsumgewohnheiten: In Italien stieg der Verkauf von Kaffeebohnen 2026 laut Assoutenti um 33 Prozent, während Kapseln und Pads an Bedeutung verlieren.