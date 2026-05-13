Gemeinsam mit Senator Meinhard Durnwalder wird aktuell an einem Gesetzesvorschlag für eine „Weiterarbeitsprämie“ gearbeitet.<BR \/><BR \/>Der Vorschlag des hds sieht ein befristetes Pilotmodell für Gebiete mit niedriger Arbeitslosenquote vor. Dort sollen die Rentenbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) nicht mehr in die INPS fließen, sondern direkt als beitragsfreier Bonus auf dem Lohnstreifen landen.<BR \/><BR \/><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="572848" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> Laut hds-Präsident Philipp Moser könnte dies bei einem Bruttolohn von 3.000 Euro ein sattes Plus von rund 650 Euro netto pro Monat bedeuten. Ziel ist es, die wertvolle Erfahrung der Senioren im Betrieb zu halten, ohne dass die zusätzliche Arbeit durch hohe Abzüge unattraktiv wird.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/arbeit-im-ruhestand-erleichtern-wer-weiterarbeitet-bekommt-mehr-netto" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier lesen Sie alle Details zum hds-Vorschlag und dem konkreten Rechenbeispiel.<\/a>