<BR \/>„Die Nachfrage ist groß: Bei den letzten beiden Calls haben sich fast 50 Start-ups um die Aufnahme in unseren Incubator beworben“, berichtet NOI-Präsidentin Helga Thaler Außerhofer. Besonders erfreulich sei auch das wachsende Interesse von außerhalb Südtirols. Ein Beispiel dafür ist das Biotech-Start-up LOOOPS, dessen Team ursprünglich aus mehreren Städten Italiens und Nordeuropas stammt. Zwei Mitglieder sind eigens nach Bozen gezogen, um ihr Produkt im NOI Techpark weiterzuentwickeln.<BR \/><BR \/>Zu den weiteren Neuzugängen zählen BioTitan, Arbor Insight, Kaigos, ESGmax, Beyond Security, Volt IQ und AESKAR.<h3>\r\nInteresse kommt auch von außerhalb Südtirols<\/h3>„Immer mehr Gründerinnen und Gründer – aus Südtirol, Italien und dem DACH-Raum – kommen bewusst zu uns, weil sie hier ein Unikum finden: den Mix aus einer interdisziplinären Community mit über 2.400 Menschen, Forschungskompetenz, spezialisierten Laboren und der Nähe zu Unternehmen, Stakeholdern und Gleichgesinnten“, erklärt Pia Maria Zottl, Leiterin des NOI Start-up Incubator.<BR \/><BR \/>Wer mit seinem Start-up von diesem Umfeld profitieren möchte, hat derzeit die Möglichkeit, sich für die Aufnahme zu bewerben. Der aktuelle Call ist noch bis zum 6. Oktober geöffnet.