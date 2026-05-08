Die Arbeiten beginnen bereits am heutigen Freitag im Trentino zwischen den Bahnhöfen von Ala und Peri. Von 10 bis 12.25 Uhr wird der Betrieb auf dieser Strecke eingestellt, was sich auch auf den Zugverkehr in Südtirol auswirken wird. <BR \/><BR \/>Etwa fährt die Frecciarossa Rom-Bozen früher als geplant. Anstatt der Regionalzüge, die wegen der Arbeiten nicht fahren können, wird ein Schienenersatzdienst angeboten: Die Busse halten wie der Zug an allen Bahnhöfen entlang der Strecke. „Die Fahrzeiten der Busse können sich auch aufgrund des Straßenverkehrs verlängern, und die verfügbaren Plätze können geringer sein als im normalen Fahrplan“, weist die RFI in einer Aussendung hin.<h3>\r\nWartung der Bahnlinie in Südtirol<\/h3>Zwischen 14. und 22. Mai finden Instandhaltungsarbeiten in Südtirol statt. So etwa auf der Bahnlinie zwischen Bozen und Branzoll, wo der Verkehr am 14. und 15. sowie am 18. und 19. Mai jeweils zwischen 9.05 und 11.25 Uhr unterbrochen wird. <BR \/><BR \/>Am Montag, den 18. Mai, ist auch der Bozner Bahnhof betroffen: Wegen der Bauarbeiten fallen die Züge von und nach Meran zwischen 9.15 und 9.30 Uhr aus, jene von und nach Trient hingegen von 11.05 bis 11.25 Uhr. <BR \/><BR \/>Der Zugverkehr zwischen Bozen und Branzoll wird auch vom 20. bis 22. Mai zwischen 9.05 und 11.25 Uhr unterbrochen. Im selben Zeitraum fallen ebenso die Züge zwischen Bozen und Meran von 9 bis 9.25 Uhr sowie zwischen Bozen und Trient von 11 bis 11.25 Uhr erneut aus. <BR \/><BR \/>Detaillierte Informationen zu den Verkehrsmaßnahmen und den betroffenen Zügen finden Interessierte auf der Website des RFI unter <a href="https:\/\/www.trenitalia.com\/de.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.trenitalia.com\/de.html<\/a>.