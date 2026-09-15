US-Präsident Donald Trump hatte im August nach dem Scheitern von Handelsgesprächen mit dem nördlichen Nachbarn weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte im Wert von 20 Milliarden Dollar (17,31 Mrd. Euro) verhängt. Die kanadische Regierung reagierte mit Gegenzöllen auf Waren im gleichen Wert.<BR \/><BR \/>In der vergangenen Woche reagierte Washington auf die Gegenmaßnahmen mit einem Einfuhrverbot für bestimmte alkoholische Getränke und Milchprodukte, das ab dem 29. September greift. Zugleich gab die Regierung Änderungen an den kurz vorher verhängten Zöllen bekannt.<BR \/><BR \/>Diese Änderungen sind auch mit Blick auf die Zwischenwahlen im November zu sehen. Die republikanische Senatorin Susan Collins aus Maine, deren Wiederwahl entscheidend dafür sein könnte, ob die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten, erklärte, sie habe die Auswirkungen der Zölle auf Streusalz und Zement ausdrücklich gegenüber der Bundesregierung angesprochen.