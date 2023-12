Ärger in Italien: Flugticket-Preise für die Weihnachtsfeiertage sehr gestiegen

„Problem wiederholt sich jedes Jahr“

Die Vereinigung Assoutenti überwacht die Flugpreise in Italien und spricht von einem regelrechten „Aderlass“ für Familien, die zu den Feierlichkeiten am Jahresende verreisen wollen oder müssen. Codacons fordert ein dringendes Eingreifen der Kartellbehörde.Wer ein Economy-Class-Ticket für einen Flug nach Sizilien mit Hinflug am 23. Dezember und Rückflug am Sonntag, 7. Jänner, will, muss ab Bologna nach Palermo bis zu 521 Euro ausgeben, oder 465 Euro nach Catania. Von Turin nach Catania muss man zu denselben Daten mindestens 446 Euro bezahlen, von Pisa nach Catania 441 Euro und von Verona nach Palermo 439 Euro.Der Flug von Genua nach Catania kostet ebenfalls mehr als 400 Euro (ab 404 Euro pro Person), während man für einen Flug von Mailand nach Palermo mindestens 399 Euro pro Passagier hinblättern muss – je nach Tageszeit und gewählter Fluggesellschaft sind auch bis zu 706 Euro fällig.Auch die Preise für Flüge nach Sardinien steigen: Um von Pisa nach Cagliari zu gelangen, muss man für ein Hin- und Rückflugticket (zu denselben Daten 23. Dezember/7. Jänner) mindestens 395 Euro bezahlen, von Bologna aus 381 Euro, von Venedig 345 Euro und von Turin 297 Euro. Diese Preise berücksichtigen natürlich nicht die zusätzlichen Kosten für Handgepäck oder die Wahl des Sitzplatzes, die die Flugkosten noch weiter in die Höhe treiben, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.„Sich während der Ferien in Italien zu bewegen, belastet zunehmend die Taschen der Leute“, bemängelt der Präsident von Assoutenti, Furio Truzzi. „Das ist ein Problem, das sich jedes Jahr wiederholt und für das es keine Lösung zu geben scheint.“Codacons appelliert daher an die Kartellbehörde, „wie schon in den letzten Tagen in weitaus weniger wichtigen Angelegenheiten dringende Vorsichtsmaßnahmen im Luftverkehrssektor zu ergreifen, um die Algorithmen zu blockieren, die die Preise für Flüge auf die Inseln in der Weihnachts- und Neujahrszeit in die Höhe treiben, und um den Spekulationen entgegenzuwirken, die den Nutzern in dieser Zeit des Jahres schaden“.