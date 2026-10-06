„Diese Entscheidung ist ausschließlich aus persönlichen und beruflichen Gründen gereift. Meine derzeitige Tätigkeit als Lehrer sowie familiäre Umstände machen es zunehmend schwierig, diese Verpflichtungen mit dem Zeitaufwand und der Verfügbarkeit zu vereinbaren, die notwendig sind, um die Kontinuität in dieser Funktion zu gewährleisten“, betont Mellarini. <BR \/><BR \/>Im Interesse des ordnungsgemäßen Funktionierens des Instituts habe er sich daher zu diesem Schritt entschlossen. „Ich bedanke mich bei den Gremien des AFI, der Direktion sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gemeinsam geleistete Arbeit während meiner Amtszeit“, so Mellarini abschließend.<BR \/><BR \/>Stefano Mellarini hatte das Amt des AFI-Präsidenten vor knapp eineinhalb Jahren, im Juni 2025, übernommen. Die Gremien des AFI sind nun aufgerufen, Stefano Mellarini als Mitglied des Institutsausschusses nachzubesetzen sowie eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu bestimmen.