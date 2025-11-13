„Agrialp“ ist die älteste Fachmesse der Messe Bozen – bereits 1971 fand die erste Ausgabe statt. Auch mehr als 50 Jahre später ist das Interesse an der Landwirtschaftsschau ungebrochen. „Die Messehallen sind komplett ausgebucht“, vermeldete Messedirektor Thomas Mur. „Heuer erwarten wir über 400 Aussteller aus mehreren Ländern.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237830_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Südtirols kleinstrukturierte Landwirtschaft überlebt, weil sie sich stets anpasst – und gerade die Agrialp spielt dabei eine sehr große Rolle“, betonte Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher.<h3>Motto: „Unternehmen Bauernhof“<\/h3>Die 29. Auflage der Messe steht unter dem Motto „Unternehmen Bauernhof“. Passend dazu organisiert der Südtiroler Bauernbund (SBB) auf seiner Aktionsbühne an allen vier Messetagen Fachvorträge und Diskussionsrunden. „Uns geht es darum, den Menschen die Veränderungen und Innovationen in der Landwirtschaft näherzubringen“, erklärt SBB-Obmann Daniel Gasser.<BR \/><BR \/>Um auch möglichst junges Publikum anzusprechen, holt sich die Messe Bozen prominente Unterstützung: Gabriel Mair alias „Buonomemes“ tritt als offizieller Messebotschafter auf. <h3>\r\nNeu: Die „Agrialp-Tours“<\/h3>Neu im Programm sind „Agrialp-Tours“. In Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen führen sie Besucher in die Labore für agrarwissenschaftliche Innovationen. Dort können sie einen Blick hinter die Kulissen der landwirtschaftlichen Forschung werfen und neueste Monitoring-Systeme sowie Agrarroboter hautnah erleben.<h3>\r\nTagungen, Tierschau, Markt<\/h3>Begleitet wird die Messe von mehreren Veranstaltungen: Bereits am Donnerstag tagt das Hagelschutz-Konsortium, am Freitag folgt die Fachtagung zur bäuerlichen Direktvermarktung des Roten Hahns.<BR \/><BR \/>Am Wochenende stehen traditionell die beliebten Tierschauen auf dem Programm. Ebenfalls neu ist der „Agrialp-Wochenendmarkt“, auf dem Bauernhöfe und Kleinbetriebe ihre Produkte zur Verkostung und zum Verkauf anbieten.<BR \/><BR \/>Die Messe findet von Donnerstag, 20. November, bis Sonntag, 23. November, statt. Im Onlineticket ist die Nutzung aller öffentlicher Verkehrsmittel inbegriffen.