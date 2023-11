Agrialp-Messe 2023 ist eröffnet

Energie der Zukunft

Heute Vormittag wurde die Agrialp 2023 feierlich eröffnet. Bis einschließlich Sonntag erwartet die Besucher 400 Aussteller und über 30 Events.„Die Agrialp ist ein Schaufenster der Landwirtschaft nach innen und nach außen“, sagte Leo Tiefenthaler, Obmann des Südtiroler Bauernbundes, bei der Eröffnung. „Nach innen deshalb, weil sich viele Bauern und Bäuerinnen hier treffen und austauschen. Nach außen, weil auch viele Nicht-Bauern die Messe besuchen und Einblicke in die Arbeit eines Landwirtes bekommen“.Kernthema der diesjährigen Ausgabe ist die Energie der Zukunft. Passend dazu dreht sich im sogenannten „Energy Greenhouse“ alles um Agrar-Voltaik, E-Mobilität und Energieeffizienz. Auch auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes (SBB) wird Energie immer wieder Thema sein.Daneben finden viele weitere Talks und Vorträge statt.Am morgigenwird in gleich mehreren Gesprächsrunden zu unterschiedlichsten Themen diskutiert, wie der verpflichtenden Herkunftsbezeichnung, der bäuerlichen Direktvermarktung, der Arbeitssicherheit oder der Borkenkäfer-Problematik.Amwird auf der Aktionsbühne des Südtiroler Bauernbundes über die zunehmende Gefahr von Großwetterereignissen gesprochen. Weiters findet eine Diskussionsrunde zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft statt. Auch der Innovationspreis „IM.PULS“ wird Samstagnachmittag vergeben.Amsteht wiederum Südtirols Milchwirtschaft im Mittelpunkt. Unter anderem wird in einer Expertenrunde über die Zukunftsfähigkeit der Milchwirtschaft diskutiert. Am Nachmittag dreht sich dann alles um das Thema Klimaschutz und Kulturpflanzenvielfalt. Ein weiterer Höhepunkt ist auch die Verleihung des Jungbauernpreises 2023.