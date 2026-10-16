Im August 2026 waren in Südtirol 9.351 Inserate auf der Plattform gelistet, um 19,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Italienweit betrug das Plus 7,2 Prozent. Die Daten stammen aus der Studie „Turismo e shadow economy“, die der italienische Hoteliersverband Federalberghi jetzt veröffentlicht hat. <h3>Nicht jedes neue Inserat ist eine neue Ferienwohnung<\/h3>Ein Teil des Zuwachses dürfte darauf zurückgehen, dass sich die Vertriebswege verschieben. Airbnb sei ein sehr beliebter Kanal, sagt Raffael Mooswalder, Direktor des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV). Ihn nutzten inzwischen verstärkt auch Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe und vereinzelt gewerbliche Betriebe wie Hotels und Aparthotels. Unterm Strich wachse das Angebot aber stärker als anderswo.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373568_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auffällig sei auch, wie stark es sich auf wenige Anbieter konzentriere. „Stutzig macht zum Beispiel, dass 4.026 Inserate im Monat August von 74 Gastgebern eingestellt wurden, also 54 pro Gastgeber“, sagt Mooswalder. Das sind rund 43 Prozent aller Südtiroler Inserate. Zumindest bestehe der Verdacht, dass darunter auch Wohnungen seien, die ihre Eigentümer Verwaltungsagenturen zur Vermittlung übertragen hätten. „Sicherlich alles im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Nur bleibt die Tatsache, dass es hier um Wohnraum geht, der potenziell der einheimischen Bevölkerung entzogen wird.“<BR \/><BR \/>Mehr als zwei Drittel der Angebote sind laut Erhebung über sechs Monate im Jahr verfügbar, wobei Verfügbarkeit noch nichts über die tatsächliche Auslastung aussagt. Die meisten Inserate zählt die Studie in Meran (505), Bozen (340), Kastelruth (339), Abtei (279) und Brixen (261).<h3>Zweitwohnungen: ein Teil, den keine Statistik erfasst<\/h3>Ein weiteres Phänomen taucht in den Airbnb-Zahlen gar nicht auf. „In Südtirol gibt es wohl einige tausend Wohnungen, die im Besitz von Auswärtigen sind, zum Beispiel Mailändern oder Münchnern“, sagt Mooswalder. Laut den Vorgaben dürfen sie vier Mietverträge pro Jahr mit einer Dauer von jeweils höchstens 30 Tagen abschließen. Werben dürfen sie für ihre Wohnungen nicht, auf Buchungsplattformen sind sie also nicht zu finden. Privat vermittelt werden könnten sie aber sehr wohl. Auch das könne dazu beitragen, dass in der Hochsaison mehr Gäste im Land seien und der Druck auf die Infrastruktur steige. <BR \/><BR \/>„Fakt ist leider, dass wir bis heute noch keinen Weg gefunden haben, um das Phänomen des Gästeaufkommens abseits der gewerblichen Beherbergung in seiner Gänze zu ergründen. Wir wissen noch zu wenig.“<h3>Kontrollen: Wirksames digitales Werkzeug<\/h3>Und das, obwohl die Kontrollinstrumente im Bereich der Kurzzeitvermietungen gut sind. „Die Behörden haben heute wirksame Möglichkeiten auf digitalem Wege“, sagt Mooswalder. Als Beispiel nennt er BDSR Lens, ein Werkzeug des italienischen Tourismusministeriums. Auf einer interaktiven Karte sehen Behörden, welche touristischen Unterkünfte registriert sind, wo sie liegen und ob Unregelmäßigkeiten vorliegen. Angezeigt werden etwa Unterkünfte ohne gültige Identifikationsnummer (CIN) oder solche, deren Angaben noch nicht überprüft wurden. „Kontrollen lassen sich so gezielter durchführen.“<BR \/><BR \/>Laut Mooswalder dürften die erweiterten Möglichkeiten bereits zu einem deutlichen Rückgang der illegalen Vermietung geführt haben. „Aber BDSR Lens ist auch noch recht neu, und ich wünsche mir, dass auch unsere lokalen Verwaltungen es intensiver nutzen.“<BR \/><BR \/>Grundsätzlich infrage stellt er die Kurzzeitvermietungen nicht. „Sie gehören zum touristischen Angebot Südtirols. Entscheidend ist aber, wie sich dieser Markt entwickelt und welche Auswirkungen er auf die Gemeinden hat.“