Airport Bozen: „Private Betreiber muss man nun arbeiten lassen“

Die Handelskammer hat sich seit jeher für den Flughafen Bozen eingesetzt, denn ein effizienter und gut funktionierender Flughafen ist für die optimale Erreichbarkeit Südtirols notwendig und die Voraussetzung für den Zugang zu neuen Märkten. Vor allem in der Zeit der Coronakrise hat sich gezeigt, was Südtirol ohne seinen Tourismus ist. Auch der Export war stark beeinträchtigt. Nur wenn Südtirol über eine vergleichbare Erreichbarkeit wie seine Nachbarregionen verfügt, bleibt unser Land langfristig wettbewerbsfähig. Darüber hinaus stellt ein funktionierender Flughafen auch für die Südtiroler ein Tor zur Welt dar und bringt eine zusätzliche Öffnung mit sich.Aus diesen Gründen begrüßte die Handelskammer Bozen auch die Übernahme des Bozner Flughafens durch die privaten Flughafenbetreiber der ABD Holding. „Es ist jetzt an der Zeit diese auch arbeiten zu lassen, damit Südtirol sobald wie möglich wieder über einen funktionierenden Flughafen verfügt“, betont Handelskammerpräsident Michl Ebner.Der Entwicklungsplan zum Flughafen sieht Rechte und Pflichten für den Betreiber vor, nur damit war die Übernahme der Konzession möglich. Zu diesen Pflichten zählen auch die Maßnahmen zum lange schon genehmigten Ausbau und der Erweiterung der Flughafeninfrastruktur im Süden des Flughafens.

