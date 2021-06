Sky Alps am Airport Bozen: Wo Josef Gostner Sie bald hinfliegt

Seit 17. Juni ist der Bozner Airport wieder in Betrieb. Der Start der Sky Alps war nicht ganz einfach, doch Flughafen-Eigentümer und Sky Alps-Präsident Josef Gostner blickt mehr als optimistisch in die Zukunft. Im Interview berichtet er, welche weiteren attraktiven Ziele ab Winter 2021 auf dem Programm stehen und gibt Details zum Flottenausbau preis. Außerdem erzählt er, warum Sky Alps es im Gegensatz zu anderen Fluglinien, die es in Bozen versucht haben, schaffen wird.