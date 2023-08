Albanien auch unter Südtirolern beliebt

„Top Destination für Aktivurlaub“

Die albanische Regierung rechnet bis Ende des Sommers mit 9 Millionen Besuchern. Das wären 3 Millionen mehr als im Vorjahr. Alleine dieses Jahr erwarte man sich eine halbe Million italienische Touristen, schreibt der albanische Ministerpräsident Edi Rama auf den sozialen Netzwerken.„Auch die Reisebüros in Südtirol spüren bereits seit Jahren ein steigendes Interesse an Albanien“, sagt Martin Pichler. Er selber ist Geschäftsführer eines Reisedienstes und stellt fest, dass besonders in dieser Sommersaison die Nachfrage gestiegen sei: „Wir haben insgesamt 3 Reisegruppen dort gehabt. Was Individualreisen betrifft, haben wir sehr viele Flüge von Verona nach Tirana gebucht“.Warum der Balkanstaat gerade dermaßen im Trend liegt, hat mehrere Gründe. Zum einen sei für viele Familien angesichts der gestiegenen Preise in Italien das günstige Albanien attraktiver geworden, weiß Pichler.Zum anderen sei Albanien nun mal eine tolle Destination für Aktivurlaub. Neben wunderschönen Stränden habe Albanien auch Berge, Seen und wunderschöne Städte zu bieten. „Dass der Balkanstaat eine Reise wert ist, das kommunizieren die in Südtirol lebenden Albaner auch sehr stark“, sagt Pichler.Dazu kommt, dass der Tourismus in Albanien gerade in den Kinderschuhen sei. „Es ist noch nicht alles erschlossen und perfekt, wie anderorts. Gerade das gefällt vielen Leuten“, sagt Pichler.Wie sich der Tourismus in den nächsten Jahren weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Das Land investiert Milliarden in den Tourismus und die Infrastrukturen.Unter anderem wurden in den vergangenen Jahren der Flughafen Tirana modernisiert und ausgebaut. Seit vergangenem Jahr sind 8 zusätzliche Gates in Betrieb. Auch in der Hafenstadt Vlora soll in den nächsten Jahren ein internationaler Flughafen gebaut werden.Nicht zuletzt ist laut Pichler ein starker Unternehmergeist zu verspüren. Viele Albaner, die jahrelang Erfahrung im Ausland gesammelt haben, kehren ins Heimatland zurück und wollen einen Betrieb aufbauen.