Seitens der Gemeinde nahmen Bürgermeisterin Charlotte Oberberger, Vizebürgermeister Christoph Matzneller, Handwerksreferent Martin Schmid sowie Gemeindesekretär Stefan Raffeiner teil. Den lvh vertraten Vizepräsidentin Angelika Wiedmer, der Bezirksobmann des Unterlands Werner Amegg, der Ortsobmann von Aldein Christoph Daldos, Direktor Walter Pöhl, die Büroleiterin des Kompetenzbereichs Bezirke und Berufe Ester Demetz sowie zahlreiche Ortsausschussmitglieder.<BR \/><BR \/> Ein zentrales Thema des Treffens war das kürzlich genehmigte Gemeindeentwicklungsprogramm. Dieses schafft neue Möglichkeiten für die Ansiedlung und Weiterentwicklung von Betrieben in Aldein. Nun gelte es, die vorgesehenen Maßnahmen schrittweise umzusetzen und die neu geschaffenen Entwicklungsperspektiven für die lokale Wirtschaft bestmöglich zu nutzen. Diskutiert wurden zudem öffentliche Ausschreibungen und Vergabeverfahren. lvh-Direktor Walter Pöhl verwies dabei auf die Möglichkeit des wettbewerblichen Dialogs als Instrument für komplexe Projekte. „Gerade bei öffentlichen Investitionen ist es wichtig, nicht automatisch die einfachste Lösung zu wählen, sondern die Beste. Der wettbewerbliche Dialog eröffnet die Chance, das Know-how der Betriebe frühzeitig einzubinden und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen“, betonte Pöhl.<BR \/><BR \/> Bürgermeisterin Charlotte Oberberger unterstrich ihrerseits die Bedeutung der heimischen Wirtschaft für die Gemeinde. Es sei ausdrückliche Absicht und Wunsch der Gemeindeverwaltung, öffentliche Aufträge nach Möglichkeit an lokale Betriebe zu vergeben und damit die regionale Wertschöpfung zu stärken.<BR \/><BR \/>Zum Abschluss vereinbarten beide Seiten, den Austausch zwischen Gemeindepolitik und lvh-Ortsgruppe künftig weiter zu intensivieren. Durch eine frühzeitige Abstimmung sollen anstehende Bau- und Infrastrukturvorhaben besser koordiniert und die Rahmenbedingungen für die örtlichen Betriebe weiter verbessert werden.<BR \/><BR \/> „Für unsere Betriebe ist ein regelmäßiger und offener Austausch mit der Gemeindeverwaltung von großer Bedeutung. Wenn Informationen frühzeitig fließen und Anliegen direkt besprochen werden können, profitieren davon sowohl die Unternehmen als auch die Gemeinde“, erklärte lvh-Ortsobmann Christoph Daldos.<BR \/><BR \/> Der konstruktive Dialog habe einmal mehr gezeigt, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Wirtschaft entscheidend sei, um die Zukunftsfähigkeit des Standortes Aldein nachhaltig zu sichern.