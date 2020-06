Aldi Süd will Expansion in Norditalien forcieren

Damit verbunden ist weiteres Personalwachstum. Derzeit beschäftigt Aldi Süd 1800 Personen in Italien. Die Zahl der Mitarbeiter soll bis Ende 2020 um 20 Prozent aufgestockt werden, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.Im Mai hatte Aldi Süd ein zweites Logistikzentrum für den norditalienischen Markt in Landriano nahe der lombardischen Stadt Pavia eingeweiht, in dem 136 Personen beschäftigt sind. Ein erstes logistisches Zentrum war 2018 in Oppeano, auf einem Gelände von fast 60.000 Quadratmetern nahe Verona eröffnet worden. Hier sind mehr als 600 Personen beschäftigt.Inzwischen kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Italien-Tochter. Michael Veiser, der den Einstieg von Aldi Süd auf den italienischen Markt geführt hatte, wird von dem österreichischen Manager Michael Gscheidlinger ersetzt. Veiser zieht im Juli des kommenden Jahres neu in den Verwaltungsrat des Diskonters ein.Der erste Aldi-Diskonter wurde im März 2018 in Castellanza nahe Mailand geöffnet. Die Koordination des Markteintritts in Italien wie auch die Betreuung des neuen Ziellandes erfolgen durch die österreichische Hofer KG. „Wir werden weiterhin neue Beschäftigungsmöglichkeiten in Italien schaffen. Unser Angebot, das auf Qualität und frische Produkte setzt, entspricht der Nachfrage italienischer Konsumenten“, sagte der 42-jährige Gscheidlinger.

apa