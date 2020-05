Alitalia: 3 Milliarden Euro vom Staat

Der Minister kündigte zudem an, dass sich die Fluggesellschaft stark auf Langstrecken konzentrieren werde, auch mit neuen transatlantischen Allianzen. Die neue Alitalia werde nach Ende der Coronavirus-Epidemie versuchen, sich neue Märkte zu erschließen. Die Regierung werde ihr Bestes tun, um das derzeitige Beschäftigungsniveau zu sichern.Die Coronavirus-Krise belastet die Alitalia stark. 6828 der circa 11.000 Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit, davon 5653 infolge der Coronakrise. Die Gewerkschaften sollen weiterhin eine starke Rolle bei der neuen Alitalia spielen. So sollen Vertreter der Arbeitnehmerverbände in den Aufsichtsrat der neuen Airline einziehen.Die krisengeschüttelte Alitalia, für die die italienische Regierung mehr als zwei Jahre lang Käufer gesucht hat, ist von der Coronavirus-Krise schwer betroffen. Im Rahmen des milliardenschweren Hilfspakets für die Wirtschaft, das von der Regierung in Rom kürzlich verabschiedet wurde, ist die Einrichtung eines mit 600 Millionen Euro dotierten Fonds zur Unterstützung der schwer belasteten Luftfahrtbranche vorgesehen.

apa