Alitalia: Di Maio bestätigt Pläne für neuen Überbrückungskredit

„Wir sind alle der Ansicht, dass wir dieser Fluggesellschaft noch eine Chance geben müssen“, sagte der italienische Außenminister und Chef der stärksten Regierungspartei „Fünf Sterne“, Luigi Di Maio. Zugleich kündigte er laut Medienangaben Strafmaßnahmen gegen Manager an, die in den vergangenen Jahren die Airline schlecht verwaltet haben.





Die Regierung will den Alitalia-Sonderverwaltern ein neues Mandat mit der Aufgabe erteilen, Interessenten für die Airline zu finden, nachdem vor zwei Wochen die Verkaufsfrist abgelaufen war. Der Industrieminister Stefano Patuanelli erklärte, dass die italienischen Staatsbahnen FS und die US-Airline Delta weiterhin an Alitalia interessiert seienAlitalia ist seit Mai 2017 insolvent und wird mit staatlichen Überbrückungskrediten in der Luft gehalten.Seit Monaten verlängert die Regierung in Rom die Verkaufsfrist für die Airline, ohne dass Licht am Ende des Tunnels in Sicht ist. Die Rettung der Alitalia beschäftigt die italienischen Regierungen schon seit Jahren. Ein Streik in der italienischen Luftfahrtbranche ist am 13. Dezember geplant.

apa