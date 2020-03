Alleingang von Lidl erzürnt Gewerkschaften

„Die ArbeiterInnen fühlen sich in Stich gelassen. Das Unternehmen, das sich nicht an die sonntägliche Schließung hält, setzt diejenigen, die arbeiten, ernsthaften Gefahren aus“, erklären die Gewerkschaften.Wie die Gewerkschaften berichten, sind die Arbeitnehmer äußerst besorgt und verängstigt über das, was in den Filialen passieren könnte, denn es droht eine Überfüllung der weiterhin geöffneten Geschäfte, mit offensichtlichem Risiko einer möglichen Ansteckung.Die Gewerkschaften appellieren daher an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, den Lebensmitteleinkauf auf den Zeitraum von Montag bis Samstag zu beschränken und den Sonntag zu vermeiden, auch wenn leider einige Geschäfte noch geöffnet bleiben könnten. „Wir fordern Lidl auf, sich unserem Aufruf anzuschließen und geschlossen zu bleiben. Wenn nicht, sind wir bereit, eine Protest-Initiative zu starten“, so die Gewerkschaften.

pm/zor