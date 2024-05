Alperia-Anleihen: Betrag wird aufgestockt

50 Millionen Euro nur für Privatanleger

Erstmals grüne Anleihen für ein breites Publikum

Rendite von 4,75 Prozent

Ende März hatte Alperia bekannt gegeben, sogenannte grüne Anleihen auszugeben ( „S+“ hat berichtet ).Am Dienstag ist das Angebot gestartet und erreichte innerhalb weniger Stunden den Höchstbetrag von 200 Millionen Euro, wie Alperia bekannt gab. Die Summe sei zu etwa gleichen Teilen von natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien und qualifizierten Anlegern gezeichnet worden.Aufgrund der regen Nachfrage legt Alperia nun nach. „Nach dem großen Erfolg des ersten Angebots der grünen Anleihen von Alperia wird der Betrag des Anleiheangebots um weitere 50 Millionen Euro erhöht“, gab Alperia noch am Dienstagabend bekannt.In dieser zweiten Phase können nur noch natürliche Personen mit Wohnsitz in Italien das Angebot zeichnen.Das Angebot kann bis zum 31. Mai, 17.30 Uhr, gezeichnet werden, sofern es nicht verlängert oder vorzeitig geschlossen wird, wie das Unternehmen mitteilt.Alperia gehört zu den größten Erzeugern erneuerbarer Energien in Italien. Mit den Anleihen will das Unternehmen Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz finanzieren – deswegen spricht man auch von grünen Anleihen.Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit grüne Anleihen auf dem Markt ausgegeben, neu an dieser Emission ist jedoch die Ausweitung auf die breite Öffentlichkeit.„Hinter dieser Entscheidung steht unser Wunsch, die Bevölkerung in die nachhaltige Entwicklung des Energiesektors einzubeziehen und sie an unserem Geschäftserfolg teilhaben zu lassen“, erklärt Luis Amort, Generaldirektor von Alperia Die Mindeststückelung jeder Anleihe beträgt 1000 Euro. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren, die Zeichner erhalten halbjährliche Zinszahlungen zu einem festen Bruttozinssatz von 4,75 Prozent pro Jahr, wie Alperia mitteilt.