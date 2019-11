Alperia, Dolomiti Energia und Finest weisen Vorwürfe zurück

„In Bezug auf die Aussagen von Herrn Zhelyu Ganchev während der Pressekonferenzen am 16. Oktober in Sofia (Bulgarien) und am 7. November in Bozen über angebliche Unregelmäßigkeiten, die die bisherige Führung der bulgarischen PVB Power Bulgaria AD bzw. Tochtergesellschaften betreffen, wird präzisiert, dass die Unternehmen Alperia AG, Dolomiti Energia Holding SpA und Finest SpA die von Herrn Ganchev getätigten Anschuldigungen betreffend einer Beteiligung der obgenannten Unternehmen bzw. ihrer Vertreter an angeblichen illegalen oder irregulären Aktivitäten innerhalb der PVB Power Bulgaria entschieden und vollinhaltlich zurückweisen“, so heißt es in der Pressemitteilung vom Donnerstag.



Alle 3 Unternehmen weisen darauf hin, dass sie – obwohl keines von ihnen jemals die Kontrolle der PVB Power Bulgaria inne hatte und unabhängig von den Initiativen von Herrn Ganchev – als Aktionäre von PVB Power Bulgaria jede Initiative der Gesellschaft zur Feststellung von Unregelmäßigkeiten in der Geschäftsführung in der Vergangenheit unterstützt haben und weiterhin unterstützen werden und bereit sind, die geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Interessen von PVB Power Bulgaria und deren Aktionäre auszuloten und umzusetzen.



Die 3 Unternehmen wären selbst Geschädigte



Die 3 Unternehmen verweisen darauf, dass sie, selbst wenn Unregelmäßigkeiten bei der PVB Power Bulgaria festgestellt würden, selbst Geschädigte wären.



Alperia AG, Dolomiti Energia Holding SpA und Finest SpA weisen außerdem darauf hin, dass Herr Ganchev seine Bereitschaft zum Kauf der PVB Power Bulgaria geäußert hatte. Sein Angebot, das als völlig unangemessen eingestuft wurde, wurde jedoch nicht angenommen, da die drei Unternehmen erwogen, andere mögliche Käufer im Rahmen eines Auswahlverfahrens zu suchen.



Die 3 Unternehmen stellen somit fest, dass die Maßnahmen und Interventionen von Herrn Ganchev durchgeführt werden, nachdem sein Versuch PVB Power Bulgaria zu erwerben gescheitert ist.



Alperia AG, Dolomiti Energia Holding SpA und Finest SpA werden alle Maßnahmen in die Wege leiten, um den eigenen Namen und die eigenen Rechte zu schützen.







stol