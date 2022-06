Alperia geht gegen die hohen Strompreise vor – Ersparnis bei mindestens 300 Euro

Mit Alperia Eco gibt es für den Hauptwohnsitz in Südtirol 2 Jahre lang jeweils 125 Kilowattstunden (kWh) pro Monat zu einem günstigen, zeitzonenunabhängigen Fixpreis von 0,1428 Euro pro Kilowattstunde, der deutlich unter dem aktuellen Marktpreis für Stromangebote liegt, heißt es in einer Aussendung der Alperia.Der darüber liegende Konsum wird zum Einkaufspreis mit einem Aufschlag von nur 0,00882 Euro pro Kilowattstunde verrechnet. Auch dieser Preis liegt unter den Marktpreisen in Südtirol und des geschützten Strommarkts.Damit profitiere jeder Kunde, der sich für Alperia Eco entscheidet, von einer garantierten Ersparnis im Vergleich zum geschützten Strommarkt, und wer weniger verbrauche, werde im Verhältnis stärker belohnt, so die Alperia.„Das ist sozial gerecht und regt zu einem bewussten Umgang mit Energie an“, so Flora Kröss, Vorstandsvorsitzende von Alperia. „Zeitgleich werden aber auch der Mittelstand sowie Familien mit höherem Konsum entlastet. Angesichts der beispiellosen Strompreiserhöhungen Beweis dafür, dass Alperia seine Verantwortung gegenüber Südtirol wahrnimmt.“Alperia reagierte bereits im Herbst 2021 auf die steigenden Strompreise und lancierte ein Fixpreisangebot mit blockiertem Energiepreis vor den Strompreiserhöhungen. „Dieses Angebot unterzeichneten 40.000 Kunden, die von den aktuell hohen Strompreisen somit nicht betroffen sind“, sagt Johann Wohlfarter, Generaldirektor von Alperia.„Aber es gibt immer noch zahlreiche Kunden des geschützten Strommarkts und ohne Fixpreisangebot, welche unter den derzeitigen Strompreisen leiden. Mit Alperia Eco haben wir nun eine neue Möglichkeit geschaffen, diese Familien zu unterstützen.“„Bei einem Jahresverbrauch von 1500 Kilowattstunden liegt die Ersparnis mit Alperia Eco gegenüber dem geschützten Strommarkt bei rund 300 Euro, das sind 40 Prozent weniger. Bei einem Verbrauch von 2700 Kilowattstunden jährlich, was dem Durchschnittsverbrauch einer Südtiroler Familie entspricht, werden rund 340 Euro im Jahr eingespart, das sind 30 Prozent Ersparnis gegenüber dem geschützten Strommarkt.“Im Sinne der nachhaltigen Unternehmensstrategie von Alperia erhalten alle Kunden von Alperia Eco 100 Prozent Energie aus Südtiroler Wasserkraft, der Abschluss von Alperia Eco erfolgt einfach und papierlos über die Internetseite, dazu muss der Kunde nur die Nummer seines Stromzählers (POD), seine Adresse, E-Mail, Telefonnummer und IBAN eingeben.Anschließend wird das Angebot mit nur einem Klick unterschrieben. Für Alperia Eco gilt keine Mindestvertragslaufzeit, das Angebot ist jederzeit ohne Pönale kündbar. Es ist bis 15. Dezember abschließbar und gilt für 24 Monate.