<BR \/>Hintergrund sind die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise infolge der Konflikte im Nahen Osten. Diese belasten nicht nur private Haushalte, sondern auch die heimische Wirtschaft. Höhere Strom- und Gaskosten verteuern die Produktion, erhöhen den Kostendruck und setzen die Wettbewerbsfähigkeit vieler Betriebe unter Druck.<BR \/><BR \/>Um dem entgegenzusteuern, haben SWR und Alperia gemeinsam neue Angebote konzipiert. „Wie bereits bei den Haushaltskunden soll es auch für Unternehmen Fixpreisangebote geben. Insgesamt haben wir drei neue Angebotspakete für Strom“, erklärt Alperia-Generaldirektor Luis Amort. Fixpreistarife bieten den Vorteil, dass der Strompreis über einen festgelegten Zeitraum garantiert bleibt und damit unabhängig von den Schwankungen an den Energiemärkten ist.<BR \/><BR \/>Der Tarif „Alperia Eco Business“ richtet sich an Kleinunternehmen. Für einen Verbrauch von bis zu 1.000 Kilowattstunden pro Monat gilt dabei ein für zwei Jahre garantierter Festpreis von derzeit 0,12 bis 0,13 Euro pro Kilowattstunde (hinzu kommen Netzgebühren). Ein darüber hinausgehender Verbrauch wird zum jeweiligen Marktpreis abgerechnet.<BR \/><BR \/>Für größere Betriebe mit Niederspannungsanschluss bietet Alperia weitere Festpreismodelle an: Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten liegt der Preis derzeit bei 0,157 Euro pro Kilowattstunde, bei einer Laufzeit von 36 Monaten bei 0,144 Euro pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Der aktuelle PUN, die italienische Strombörse, notiert derzeit bei rund 0,22 Euro pro Kilowattstunde.<BR \/><BR \/>Für Unternehmen mit Mittelspannungsanschluss erhalten individuelle Festpreislösungen.<h3>\r\nGas: Aufschlag um mehr als die Hälfte reduziert<\/h3>SWR-Präsident Lukas Brunner bedeuten die neuen Angebote vor allem mehr Planungssicherheit für die Unternehmen. „Günstiger Strom bedeutet für die Wirtschaft, kostengünstiger zu produzieren und wettbewerbsfähiger zu sein.“ <BR \/><BR \/>Verbesserungen gibt es auch beim Erdgas. Der bisherige Aufschlag auf den Börsenpreis wird laut den Vertragspartnern um mehr als die Hälfte gesenkt, von acht auf 3,9 Cent pro Kubikmeter.