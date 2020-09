Alperia Startup Factory: Innovative Ideen für Energiebranche gesucht

Wenn es bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs noch 142 Bewerbungen waren, gab es bei der zweiten bereits 230. Die Startups kamen aus allen Teilen der Welt: von Europa bis Nord- und Südamerika, von Asien bis Australien. Jetzt ist der Startschuss für die 3. Auflage des Wettbewerbs Alperia Startup Factory gefallen. Die große Neuigkeit in diesem Jahr besteht darin, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Alperia Gruppe aktiv ihre Ideen beisteuern und ausarbeiten können.Fernwärme 4.0Innovative Energieprodukte (italienischer Markt)Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Bereich WasserkraftLösungen für die Smart region (Smart agriculture and Smart home for emergency)Flexible EnergiespeicherlösugenInternet of Things und Artificial Intelligence für EnergieeffizienzDie eingereichten Projekte werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren selektiert. Die Finalisten werden gemeinsam mit Mitarbeitern von Alperia und Studenten des Masterkurses „Entrepreneurship und Innovation“ der Universität Bozen daran arbeiten, ihre Idee als Prototyp zu realisieren und die Möglichkeiten bis zur Marktreife zu testen. Die Ergebnisse werden am Ende einer Jury, bestehend aus Managern von Alperia, präsentiert, welche dann die Gewinner auswählen. Der Südtiroler Energiedienstleister wird mit diesen schließlich eine Kooperation eingehen, um die Gewinnerprojekte zum Vorteil der Kunden und des Unternehmens umzusetzen.„Mit der Alperia Startup Factory wollen wir visionären und mutigen Ideen die Chance geben, sich zu präsentieren und zu wachsen“, sagt Johann Wohlfarter, CEO von Alperia. Initiiert wurde die Startup Factory im Jahr 2018 von Alperia zusammen mit der Uni Bozen – Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – und WhatAVenture, einem jungen Unternehmen, das Betriebe bei der Umsetzung innovativer Projekte und neuer Ideen unterstützt.Mehr Infos zum Wettbewerb sowie den Bewerbungsbogen finden sich auf der Homepage . Die Bewerbungs-Deadline ist am 27.Oktober 2020.

