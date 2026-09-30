Mit dem Tarif „Alperia Direct Südtirol“, den es seit vergangenen April gibt, friert das Unternehmen den Energiepreis für fünf Jahre bei 0,10494 Euro pro Kilowattstunde ein. Laut dem offiziellen Vergleichsportal der staatlichen Regulierungsbehörde Arera handle es sich dabei um das aktuell günstigste Stromangebot in Italien, wie Alperia schreibt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366554_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Angebot ziele darauf ab, Privatkunden langfristige Planungssicherheit zu garantieren und sie vor den Schwankungen des italienischen Großhandelsmarktes zu schützen. Nach Angaben von Alperia liegt der neue Festpreis derzeit 50 Prozent unter dem Niveau des Stromgroßhandels. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.700 Kilowattstunden bedeute dies eine Ersparnis von über 200 Euro im Jahr im Vergleich zu einem variablen, marktgebundenen Tarif.<BR \/><BR \/>„Als Südtiroler Energieunternehmen tragen wir Verantwortung für die Familien in unserem Land“, begründet Alperia-Generaldirektor Luis Amort den Vorstoß. Man wolle die Vorteile der heimischen Wasserkraft, aus der der gelieferte Strom vollständig stammt, direkt an die Menschen in der Region weitergeben. <BR \/><BR \/>Parallel zum Strommarkt bietet das Unternehmen mit „Alperia Gas Südtirol“ auch beim Erdgas eine Absicherung an. Hier können Haushalte den Energiepreis für bis zu drei Jahre festschreiben. Das Gasangebot liegt laut dem Versorger ebenfalls unter dem aktuellen Marktpreis.<BR \/><BR \/>Die neuen Tarife richten sich sowohl an Bestands- als auch an Neukunden.