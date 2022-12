Alperia unterstützt Südtiroler Wirtschaft und Familien

So kommen Familien in den Genuss des Bonus

Stromangebot „Alperia Eco“ verlängert

„Alperia Eco Business“ für Südtiroler Unternehmen

Das Stromangebot im Detail

„Starkes Signal an die lokale Wirtschaft“

Am heutigen Mittwoch, 7. Dezember, hat Luis Amort, Generaldirektor von Alperia – gemeinsam mit Federico Giudiceandrea, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings sowie Claudio Corrarati, Koordinator von Rete Economia-Wirtschaftsnetz – unter anderem das Angebot „Alperia Eco Business“, mit dem Südtiroler Unternehmen 1000 kWh im Monat zu einem Fixpreis, der deutlich unter dem Marktpreis liegt, beziehen, präsentiert.Für seine Haushaltskunden mit zu Lasten lebenden Kindern bietet Alperia einen Bonus in der Stromrechnung im Wert von 300 Euro, der gemeinsam mit Samantha Endrizzi, Geschäftsführerin des Katholischen Familienverbands Südtirol, vorgestellt wurde. Zudem verlängerte Alperia das vorteilhafte Angebot Alperia Eco.„Die von Alperia beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen sind Beweis für unsere Nähe zu Südtirol. Wir wollen einen konkreten Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft und Familien leisten, die besonders unter den historisch hohen Energiepreisen leiden“, so Flora Kröss, Präsidentin von Alperia.In den Genuss des Alperia Familienbonus kommen alle Haushaltskunden in Südtirol, die ein Alperia Stromangebot auf dem freien Markt und steuerlich zu Lasten lebende Kinder bis 24 Jahre haben. Der Bonus kann innerhalb 30. Juni 2023 angefragt werden und wird in 3 Raten über die Stromrechnung ausbezahlt.Die Geschäftsführerin des Katholischen Familienverbandes Südtirol (KFS), Samantha Endrizzi, zeigt sich überzeugt vom Familienbonus: „Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft und muss wahrgenommen werden. Die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten betreffen Familien mit Kindern ganz besonders. Nur durch sichtbare und fühlbare finanzielle Unterstützung ist es ihnen möglich, diese zu stemmen. Wir begrüßen deshalb den Familienbonus von Alperia im Wert von 300 Euro, der genau zur richtigen Zeit kommt und für viele Südtiroler Familien eine wichtige Unterstützungsmaßnahme ist.“Wegen der großen Nachfrage verlängerte Alperia außerdem das Stromangebot „Alperia Eco“, das jetzt bis 30. Juni 2023 abgeschlossen werden kann. Damit gibt es für den Hauptwohnsitz in Südtirol 2 Jahre lang jeweils 125 kWh pro Monat zu einem günstigen, zeitzonenunabhängigen Fixpreis (0,1428 Euro/kWh), der deutlich unter dem aktuellen Marktpreis für Stromangebote liegt.Der darüber liegende Konsum wird zum Börsenpreis (PUN) mit einem Aufschlag von nur 0,00882 Euro/kWh verrechnet. Auch dieser Preis liegt unter den Marktpreisen in Südtirol und unter jenen des geschützten Strommarkts.Zur Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft entwickelte Alperia das Stromangebot Alperia Eco Business. „Es ist Unternehmenskunden mit Sitz in Südtirol vorbehalten, die Mitglieder einer der angeschlossenen Verbände des Südtiroler Wirtschaftsrings oder des Rete Economia-Wirtschaftsnetz sind“, erklärt Luis Amort, Generaldirektor von Alperia.„Mit diesem umfangreichen Maßnahmenpaket wollen wir, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, die Strompreiserhöhungen für Südtiroler Familien und Unternehmen abfedern, um sie in dieser historischen Krisenzeit zu unterstützen.“Betriebe, welche das Alperia Eco Business abschließen erhalten 1000 kWh pro Monat zum Fixpreis von 0,1428 €/kWh, was unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Der darüber liegende Konsum wird zum Börsenpreis (PUN) mit einem Aufschlag von 0,00882 €/kWh verrechnet.Das bisherige Rahmenabkommen mit dem Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige und Rete Economia – Wirtschaftsnetz wurde verlängert und bleibt somit aufrecht, so dass jedes Unternehmen, aufbauend auf dem eigenen Konsumprofil, das vorteilhaftere Produkt wählen kann.Im Sinne der nachhaltigen Unternehmensstrategie von Alperia erhalten außerdem alle Kunden von Alperia Eco Business 100 Prozent grüne Energie aus Südtiroler Wasserkraft.„Wir freuen uns, dass neben dem neuen Angebot von Alperia auch das ursprüngliche Rahmenabkommen zwischen SWR und Alperia aufrecht bleibt. Dass es zu denselben Konditionen wie bisher verlängert worden ist, ist in diesen Krisenzeiten ein starkes Signal an die lokale Wirtschaft. So können Südtiroler Unternehmen je nach Verbrauchsprofil das für sie passende Angebot wählen“, so Federico Giudiceandrea, Präsident des Südtiroler Wirtschaftsrings.„Als Rete Economia-Wirtschaftsnetz begrüßen wir dieses neue Angebot von Alperia zur Unterstützung der Südtiroler Wirtschaft. Die Belastung durch die Energiekosten für kleine und mittlere Unternehmen wird sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2021 verdoppeln – im Durchschnitt zwischen 5 und 15 Prozent und in der Spitze bis zu 40 Prozent. Dank des neuen Angebots können unsere Unternehmen in diesem historischen Moment mit einer erheblichen Ersparnis rechnen“, so Claudio Corrarati, Koordinator von Rete Economia-Wirtschaftsnetz.„Nach wie vor Bedarf besteht an strukturellen Maßnahmen, um Anreize für die Energiewende zu schaffen und die Mängel unseres Energiesystems zu beheben.“