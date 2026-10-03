Die Modernisierungsarbeiten, die eine noch höhere Schneesicherheit sowie eine weitere Verbesserung der Pistenqualität gewährleisten sollen, wurden im Bereich Hintereis bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Arbeiten im Bereich Teufelsegg werden planmäßig bis Ende Oktober fertiggestellt.<BR \/><BR \/>Die neue Beschneiungsinfrastruktur bringt spürbare Vorteile für den Winterbetrieb mit sich. Dank der höheren Leistungsfähigkeit der Anlagen können die Pisten schneller und effizienter präpariert werden.<BR \/>Neben dem Ausbau der Beschneiungsanlagen wurden auch Anpassungen und Optimierungen an den Pistenverläufen vorgenommen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Skierlebnis noch flüssiger, angenehmer und sicherer zu gestalten.<BR \/><BR \/>Das Projekt, das im Sommer 2026 gestartet wurde, umfasst die gesamte Infrastruktur rund um die Schneeproduktion. Neben neuen Beschneiungsleitungen und modernen Schneeerzeugern wurde auch der Wasserspeicher erweitert. Dadurch können geeignete Kälteperioden künftig noch effizienter genutzt werden, um die Schneeproduktion zu optimieren und gleichzeitig die Energieeffizienz der Anlagen zu steigern.<BR \/><BR \/>„Diese Investition ist ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Strategie. Mit dem gezielten Ausbau der Beschneiungsanlagen auf unseren beliebtesten und anspruchsvollsten Pisten erhöhen wir die Schneesicherheit nachhaltig und schaffen optimale Bedingungen für unsere Gäste. Gleichzeitig können wir die Nutzungsdauer der Pisten verlängern und die Qualität des Skierlebnisses weiter steigern“, erklärt Egon Seebacher, Direktor der Alpin Arena Schnals.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/skisaison-am-schnalstaler-gletscher-gestartet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Schnalstaler Gletscher läuft der Trainingsbetrieb bereits seit 19. September 2026 und wird von lokalen Nachwuchssportlern bis hin zu internationalen Weltcup-Stars rege für die optimale Vorbereitung auf die Rennsaison genutzt.<\/a>