Dies betrifft sowohl das derzeit konzessionierte Gießereigelände als auch vor allem den firmeneigenen Standort, an dem die Aluminium Bozen GmbH tätig ist, einschließlich seiner Erweiterungsflächen. <BR \/><BR \/>Auch der Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung, Marco Galateo, äußerte sich dazu: „Die Fortführung der Produktion von Aluminium Bozen im Land wurde von der Landesregierung bereits durch den Landeshauptmann zugesichert. <BR \/><BR \/>Die industrielle Identität der Gewerbe- und Produktionsflächen zu bewahren, ist von grundlegender Bedeutung, um eine vielfältige Wirtschaftsstruktur zu gewährleisten. Diese sichert Zehntausende Arbeitsplätze und ermöglicht die Bereitstellung öffentlicher Mittel, die in den Sozialbereich investiert werden können. Es muss eine Lösung gefunden werden, die Industrie und Forschung gewährleistet", schloss Galateo.