Am 18. Jänner öffnen Südtirols Skigebiete – bei Top-Verhältnissen

„Wir sind gut vorbereitet und wollen nach dem späten Start dank der wunderbaren Schneeverhältnisse bis in das Frühjahr hinein unseren Kunden ein sicheres und optimales Skivergnügen bieten“, erklärt der Präsident des Verbandes der Seilbahnunternehmen Helmut Sartori.Schon im Dezember waren die Südtiroler Skigebiete startklar, doch wegen der Verordnungen der Staatsregierung aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich der Saisonstart immer wieder verzögert.„Jetzt haben wir endlich Sicherheit, dass es am 18. Jänner losgeht“, stellt Präsident Sartori fest. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat das Datum per Verordnung fixiert.In diesen Tagen klärt der Verband der Südtiroler Seilbahnunternehmen die letzten Details der Sicherheitsprotokolle ab. „Wir sind gut vorbereitet, weil die zu treffenden Maßnahmen bereits seit November feststehen, es geht jetzt um letzte Anpassungen“, sagt Sartori.„Es ist klar, dass der Sicherheit oberste Priorität eingeräumt wird, aber das ist für uns Seilbahnbetreiber nichts Neues, wir müssen seit jeher darauf achten und auch deshalb gelten die Bahnen als sicherstes Transportmittel.“ Zu Beginn der nächsten Woche werden die einzelnen Maßnahmen für den Betrieb in Zeiten der Corona-Pandemie bekanntgegeben, damit sich auch die Skifahrerinnen und -fahrer rechtzeitig vorbereiten können.Die Entschädigung für das lange Warten ist kostenlos, weil sie der Wettergott übernommen hat: die Schneefälle vor und nach Weihnachten haben Südtirols Bergwelt in eine traumhafte Winterlandschaft verwandelt, wo das Skifahren doppelt Freude bereitet.

