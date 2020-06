Am Mittwoch sinkt die Bargeld-Grenze

Ab dem morgigen Mittwoch treten 2 neue Bestimmungen zum Zahlungsverkehr in Kraft: die Herabsetzung der Grenze für Bargeldtransaktionen auf 1999,99 Euro und das Steuerguthaben von 30 Prozent der Kommissionen für elektronische Zahlungen wie POS- oder Kreditkartenbezahlung. Der Wirtschafts- und Steuerberater Walter Steinmair, erklärt in den „Dolomiten“ was Unternehmer und Privatpersonen wissen müssen.