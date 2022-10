Amazon geht auf EU-Ebene gegen falsche Bewertungen vor

Amazon hat bereits eine erste Zivilklage in Spanien gegen einen gefälschten Bewertungsbetreiber, Agencia Reviews, eingereicht. Der in Spanien ansässige Betreiber richtet sich an Verkäufer und Kunden von www.amazon.es und kommuniziert über den Instant-Messaging-Dienst Telegram, um nicht aufgespürt zu werden. Amazon zufolge erstattet der mutmaßliche Betrüger den Kunden den vollen Betrag, sobald sie eine falsche Bewertung abgegeben haben.Amazon wies darauf hin, dass es zahlreiche Ressourcen für die Untersuchung und Verfolgung gefälschter Bewertungsbroker einsetzt, um falschen Bewertungen in seinem Online-Shop entgegenzuwirken. Ein weltweit agierendes Team aus Ermittlern, Anwälten, Analysten und anderen Spezialisten spüre gefälschte Bewertungsmakler auf, sammle Beweise für ihre Aktivitäten und gehe gerichtlich gegen sie vor, um den Betrug an der Quelle zu stoppen.