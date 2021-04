Amazon wird im Herbst ein Verteilzentrum in Trient eröffnen

Das Logistikzentrum, teilt der Online-Versandhändler in einer Aussendung, soll im Herbst in Betrieb genommen werden und Kunden der Städte Trient und Bozen und deren Umgebung bedienen.Weiters teilt Amazon mit, dass durch das Logistikzentrum 20 unbefristete Arbeitsstellen geschaffen werden.Das 4300 Quadratmeter große Zentrum wird mit lokalen Transporteuren zusammenarbeiten, bei denen ebenso 50 Fahrer Arbeit finden werden.„Es freut uns sehr, dass wir trotz der großen Herausforderungen in dieser Zeit dazu beitragen können, dass in der Region etwa 70 Arbeitsplätze geschaffen werden können“, teilt Gabriele Sigismondi, Leiterin von Amazon Logistik Italien.

ansa