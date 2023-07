An den Börsen knallen die Korken

Dax auf fast 16.500 Punkten

Das gute und schlechte Wetter an den Märkten wird von den Notenbanken gemacht, genauer von der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank (EZB). Das kann man auch aktuell gut nachverfolgen. FED und EZB erhöhten vergangene Woche zwar abermals die Zinsen, doch ihre Aussagen im Anschluss lassen die Vermutung zu, dass der Zinsgipfel bald erreicht sein könnte. Diese Aussicht allein genügte, um die Fantasie der Anleger zu beflügeln. Höhere Zinsen sind bekanntlich Gift für Wirtschaft und Märkte; deutet sich ein Richtungswechsel an, sorgt das für Jubel unter Investoren.Der Dax in Frankfurt, der die Werte der 40 kapitalstärksten Unternehmen in Deutschland abbildet, kletterte in der Folge auf ein neues Allzeithoch von 16.469,75 Punkten. Ähnlich euphorisch reagierten die Investoren in Italien, die den FTSE MIB auf ein 15-Jahreshoch von knapp 29.600 Punkten trieben – ein Plus von 24 Prozent seit Jahresanfang.An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Der weitere Marktverlauf bis Jahresende hängt davon ab, wie sich Inflation, Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit entwickeln und welche Entscheidungen die Notenbanken daraus ableiten werden. Sie sind es weiterhin, die die Laune der Anleger bestimmen.