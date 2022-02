An der Zapfsäule wird es immer teurer: Benzin- und Dieselpreise steigen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Diese Werte gelten für den Self-Service-Bereich. Die Bandbreite der Benzinmarken variiert von 1,821 bis 1,853 Euro/Liter. Benzin ohne Logo ist auch billiger zu haben: für 1,808 Euro/Liter. Beim Liter Diesel gelten derzeit Preise zwischen 1,701 und 1,716 Euro/Liter (ohne Logo 1,692).Wer tanken lässt, der muss noch tiefer in die Tasche greifen: Der durchschnittliche Preis für Benzin an bedienten Zapfsäulen liegt in Italien nun bei 1,964 Euro pro Liter. Die Schwankungsbreite liegt zwischen 1,899 und 2,054 Euro pro Liter (ohne Logo 1,856). Der Durchschnitt für den vom Tankwart servierten Diesel steigt auf 1,844 Euro pro Liter (Schwankungsbreite zwischen 1,780 und 1,918 Euro/Liter bzw. 1,739 Euro auf dem freien Markt.)Das geht aus Daten des „Quotidiano Energia“ hervor, der sich auf die Angaben der Erzeugerorganisationen beruft, die diese dem Wirtschaftsministerium mitteilen.

