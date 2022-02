Anmeldungen zur Eignungsprüfung für Skischulassistenten

Die diesjährigen Eignungsprüfungen für Skischulassistenten in den Bereichen Ski Alpin und Snowboard finden im März 2022 statt. Wer sich dazu anmelden möchte, hat bis zum 28. Februar Zeit. Die praktische Eignungsprüfung im Alpinskilauf findet vom 7. bis 11. März auf dem Kreuzbergpass statt, jene im Snowboard vom 11. bis 12. März im Skigebiet Haunold in Innichen.Der zuständige Tourismuslandesrat Arnold Schuler unterstreicht „die Bedeutung von gut ausgebildeten Skischulassistenten für den Wintersport in Südtirol.“Nähere Informationen zu den Prüfungen erteilt der Funktionsbereich Tourismus in Bozen, Raiffeisenstraße 5 (Tel. 0471 413727). Um zum Antragsformular zu gelangen, benötigt es einer Registrierung als „Interessierte“ auf der Website snowsport. Anschließend kann die Anmeldung online erfolgen und das Antragsformular heruntergeladen werden. Die Online-Anmeldungen müssen bis spätestens 28. Februar 2022 eingereicht werden.

lpa