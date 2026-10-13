Neue Schutzmaßnahmen für die hauseigenen Claude-Modelle hätten die bei sogenannten Destillationsangriffen erbeuteten Datenmengen um 90 bis 99 Prozent reduziert, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Bei dieser Methode versuchen Rivalen, die Fähigkeiten fortschrittlicher KI zu kopieren, um eigene Modelle schneller und kostengünstiger zu entwickeln.<BR \/><BR \/>Anthropic erschwerte nun den Zugriff auf die geschützten Denkprozesse von Claude über Proxy-Netzwerke und sperrte Zehntausende Konten. Als Beispiel nannte das kalifornische Unternehmen das chinesische KI-Startup Z.ai (Zhipu). Dieses habe versucht, für die Entwicklung seines eigenen Modells GLM-5.3 Fähigkeiten von Claude zu kopieren. <BR \/><BR \/>Solche Praktiken stellten ein Risiko für die nationale Sicherheit dar, erklärte Anthropic mit Blick auf den verschärften Technologiewettbewerb zwischen den USA und China. Z.ai reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.