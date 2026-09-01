Das Projekt mit einer Kapazität von rund 350 Megawatt werde von dem Rechenzentrumsbetreiber Hut 8 entwickelt. Stellungnahmen der genannten Firmen lagen zunächst nicht vor.<BR \/><BR \/>Hintergrund ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Recheninfrastruktur seit der Einführung von Diensten mit künstlicher Intelligenz. Anthropic, ein Konkurrent von OpenAI, expandiert aggressiv, um die erwartete Nachfrage nach seinen KI-Produkten wie dem Programmier-Tool Claude Code zu decken.<BR \/><BR \/>Der Konzern hatte erst vergangene Woche angekündigt, 45 Milliarden Dollar für die Anmietung von Rechenleistung in einem Rechenzentrum in West Virginia ausgeben zu wollen. Die Zeitung „Wall Street Journal“ hatte zuerst über den neuen Vertrag berichtet.