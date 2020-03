Anzahl der Spitzenhotels in Süd- und Nordtirol steigt rasant

In Tirol gibt es aktuell 73 Hotels im 5-Sterne Segment, 40 in Südtirol, 33 in Nord- und Osttirol. Binnen 5 Jahren ist damit die Anzahl der Hotels dieser Kategorie in Südtirol um 20 Betriebe (+ 100 Prozent) und in Nord- und Osttirol um 7 Betriebe (+ 27 Prozent) gewachsen.Vor 10 Jahren waren es 12 Betriebe in Südtirol. Die meisten Spitzenhotels in Südtirol findet man in Meran und Umgebung sowie in den Dolomiten.Die Gesamtzahl der gastgewerblichen Betriebe in Südtirol ist seit vielen Jahren leicht rückläufig. Vor 10 Jahren waren es noch 4.403 Betriebe, vor 5 Jahren 4.084 und für 2019 sind 3.953 Betriebe erfasst.Der Anteil der Fünf-Sterne Hotels an der Gesamtzahl der gastgewerblichen Betriebe lag vor 5 Jahren demnach bei 0,5 Prozent, inzwischen sind es 1,0 Prozent.Die Redaktion des Internetportals www.superiorhotels.info , das mehr als 1.000 Spitzenhotels aus ganz Europa listet, analysierte dazu die Zahlen der Südtiroler Landesverwaltung und des Landesinstituts für Statistik. Das neue Portal möchte das Marktsegment der gehobenen Hotellerie möglichst umfangreich präsentieren.Dazu zählen besonders detaillierte Suchmöglichkeiten, wie zum Beispiel Suchfilter nach Hotels mit extra großen Suiten, nach Hotels mit zugehörigem Gourmetrestaurant, nach Personaltrainern, Butler- oder Concierge-Services oder auch nach ausgefallenen Wünschen wie einem Whirlpool samt Kamin im Zimmer.Ein konstanter Anstieg im 5-Sterne Segment ist auch in Österreich und der Schweiz zu beobachten. In Deutschland sinkt die Zahl hingegen leicht. Doch ein direkter Vergleich mit Südtirol ist schwierig. Denn in diesen 3 Ländern, und somit auch in Nord- und Osttirol, folgt die Sterne-Klassifizierung keinen behördlichen Regularien, sondern wird freiwillig durchgeführt.Die zuständigen Verbände, in Nord- und Osttirol der Fachverband der Hotellerie in der Wirtschaftskammer, haben vor einigen Jahren zusammen mit 14 weiteren Ländern der Europäischen Union die Kriterien der Sterne-Vergabe international harmonisiert. In Deutschland sind rund 39 Prozent, in Österreich 46 Prozent und in der Schweiz 34 Prozent der Hotels klassifiziert.Roland Bamberger, Redaktionsleiter von superiorhotels.info dazu: „Vor allem Luxushotels mit starken bekannten Marken verzichten in diesen Ländern oft auf eine offizielle Klassifizierung, wir sehen das vor allem in Großstädten wie beispielsweise in Wien. Daher listen wir auf www.superiorhotels.info auch handverlesene Spitzenhotels, die über keine 5-Sterne-Auszeichnung verfügen.“Bamberger erklärt die Definition eines Luxushotels so: „Luxus ist kein Konzept, welches sich einfach in eine Kategorie zwängen lässt. Heutzutage geht es immer weniger um Glamour oder die berühmten goldenen Wasserhähne als vielmehr um großzügigen Raum und besonderes Design. Oft sind es auch außergewöhnliche Ausblicke, naturnahes Ambiente und natürlich das gewisse Extra an Aufmerksamkeiten, welche das Gefühl von Luxus erzeugen.“Das auf Luxushotels spezialisierte Onlineportal superiorhotels.info startete im Februar 2019. Es listet ausschließlich ausgewählte Häuser der Spitzenklasse. Betreiber der Plattform ist die thematica GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg, die zahlreiche touristische Onlineplattformen betreibt.Die Redaktion von superiorhotels.info hat umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Betrieb großer Such- und Bewertungsplattformen. Das Team betreibt bereits seit 20 Jahren touristische Webseiten, wie zum Beispiel pistenhotels.info oder kinderhotel.info

