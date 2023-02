Apfelmarke Evelina feiert 15 Jahre: Fäden laufen in Neumarkt zusammen

Das Evelina Headquarter befindet sich in Südtirol , von dort aus werden die einzelnen Marketingstrategien des starken Partnernetzwerks, der 10 verschiedenen Länder (Deutschland, Italien, Österreich, Niederlande, Frankreich, Spanien, Slowakei/Tschechien,Ungarn, Slowenien,Serbien) entwickelt, definiert und koordiniert.Die Handels -Gespräche mit den internationalen Handelsketten werden in Neumarkt sorgfältig geplant und umgesetzt.„Wir freuen uns zu sehen, dass so erfolgreiche Projekte, wie Evelina, sich auch in herausfordernden Zeiten bewähren, Sicherheit geben und wachsen. Somit können wir äußerst zuversichtlich & positiv in die Zukunft blicken“, so CEO Arno Überbacher.Stetig kommen neue Anbau- und Vertriebsgebiete hinzu, und auch die wachsenden Erntemengen zeigten, dass Evelina mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg ist: 16.000 Tonnen nur allein in dem benachbarten Trentino, mit Melinda..