<BR \/><BR \/>Die „Interpoma“, die alle zwei Jahre veranstaltet wird, ist heuer so international und gleichzeitig so lokal wie nie zuvor. Insgesamt 426 Aussteller aus 23 Ländern nehmen teil. 30 Prozent davon stammen aus dem Ausland. Von den italienischen Ausstellern kommen wiederum 30 Prozent aus der Region. „Wir werden internationaler, ohne unsere lokalen Wurzeln zu verlieren“, betonte der Direktor der Messe Bozen, Thomas Mur, am Dienstag bei der Vorstellung der Messe.<h3>\r\nNeue Sprühtechniken und Lateinamerika im Fokus<\/h3>Ein Thema, das beim diesjährigen „Interpoma Congress“ breiten Raum einnehmen wird, sind innovative Sprühtechniken, mit denen der Pflanzenschutz präziser und effizienter werden soll. „Dabei wird es zum Beispiel um Sensorik, Drohnen und UV-Techniken gehen. Das wird sicher viele Diskussionen hervorrufen“, kündigte Kongressorganisator Walter Guerra an. Mit diesem Thema habe man „einen Zahn der Zeit getroffen“. Das Interesse aus aller Welt sei jedenfalls groß. In der Praxis erleben lassen sich die neuen Techniken im „Orchard of the Future“, dem „Zukunftsgarten“ im HI Eventspace der Messe.<BR \/><BR \/>Der zweite Kongresstag widmet sich neuen Märkten, konkret Lateinamerika. Fachleute aus Brasilien, Chile und Mexiko werden über ihre Apfelproduktion und Vermarktungsstrategien berichten. Auch hier erwartet Guerra zahlreiche neue Erkenntnisse, zumal dieser Teil der Welt beim Apfelanbau bislang eher unter dem Radar blieb. „Dabei werden in Mexiko genauso viele Äpfel angebaut wie in Südtirol.“<BR \/><BR \/>Neue Technologien stehen auch beim „Interpoma Award“ im Mittelpunkt, der ebenfalls heuer wieder vergeben wird. Ausgezeichnet werden die besten innovativen Ausbringtechnologien. <h3>\r\nEine Bühne für die Frauen <\/h3>Bei den „Interpoma Tours“ erhalten die Teilnehmer Einblicke in innovative Unternehmen, Genossenschaften und Forschungseinrichtungen in Südtirol und im Trentino.<BR \/><BR \/>Eine eigene Bühne erhalten heuer die Frauen im Obstbau: Am Mittwoch, 25. November, sprechen weibliche Führungskräfte aus der Landwirtschaft über ihre Erfahrungen und beleuchten die Rolle der Frau in der Branche.<h3>\r\nGünstigeres Ticket für Unter-40-Jährige<\/h3>Besonders ansprechen möchte die „Interpoma“ auch jüngere Menschen. Deshalb gibt es heuer für alle unter 40 Jahren ein vergünstigtes Ticket zum Preis von 15 Euro. Das reguläre Online-Tagesticket kostet 30 Euro.