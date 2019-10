Apple erhöht Produktion von iPhone 11

Insidern zufolge war besonders das Einsteigermodell gefragt, während das Spitzenmodell nicht so gut ankommt. Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.





Der Zeitung gegenüber blieben die Zulieferer skeptisch: „Die Nachfrage ist im Moment gut. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht allzu optimistisch werden“, sagte ein Spitzenmanager dem japanischen Blatt. „Ich hoffe, dass die höhere Nachfrage nach den neuen Modellen in diesem Jahr länger andauert als im vergangenen Jahr.“,Die Aktien europäischer Chipwerte haben nach dem Bericht kräftig zugelegt. Im Frankfurter DAX gehörten die Infineon-Aktien am Freitag mit einem Plus von bis zu 2 Prozent zu den größten Gewinnern.Die Papiere von Dialog Semiconductor legten bis zu 3,9 Prozent zu, die Aixtron-Titel bis zu 3,5 Prozent. STMicroelectonis-Anteilsscheine notierten 3,1 Prozent höher.Auch die Aktie des steirischen Chipherstellers ams legte zuletzt um rund zweieinhalb Prozent auf zu. Das Unternehmen will heute bekanntgeben, wie viele Osram-Aktien ihr nach der Kaufofferte von 41 Euro je Aktie angedient wurden. Für eine erfolgreiche Übernahme des deutschen Leuchtenkonzerns benötigt ams 62,5 Prozent aller Osram-Aktien.

apa/reuters