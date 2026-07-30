Insgesamt stieg der Apple-Umsatz um 16 Prozent auf gut 109,4 Milliarden Dollar (96,13 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich legte der Gewinn um 27 Prozent auf knapp 29,8 Milliarden Dollar zu. Dazu trugen laut Apple auch bereits verbuchte Rückzahlungen von US-Importzöllen bei, die dem Konzern zustehen, nachdem einige Maßnahmen von Präsident Donald Trump vom Obersten Gericht der USA gekippt worden waren.<BR \/><BR \/>Bei Dienstleistungen und dem Geschäft in der Region China verfehlte Apple trotz Zuwächsen noch höhere Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund vier Prozent nach.