Technologische Entwicklungen, veränderte Produktions- und Dienstleistungsprozesse sowie steigende Anforderungen an Flexibilität und Effizienz prägen die Arbeitswelt. Doch der Wandel bedeutet keineswegs, dass körperliche Belastungen am Arbeitsplatz abnehmen.<BR \/><BR \/> Lärm, Vibrationen, ungünstige Temperaturen, Gefahrstoffe, repetitive Bewegungen, belastende Körperhaltungen und das Heben schwerer Lasten gehören für viele Beschäftigte weiterhin zum Alltag. Hinzu kommen psychische Anforderungen wie hohes Arbeitstempo, Termindruck, häufige Unterbrechungen und emotional belastende Situationen.<BR \/><BR \/>Wie ausgeprägt diese Belastungen in der Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino sind, haben die Arbeiterkammer Tirol, die Agenzia del Lavoro Trient und das AFI | Arbeitsförderungsinstitut untersucht. <h3>\r\n„Belastung ist immer und überall“<\/h3>Wie stark Beschäftigte belastet sind, hängt unter anderem vom jeweiligen Beruf, der Arbeitsumgebung und den individuellen Arbeitsgewohnheiten ab. Für die Studie gaben die Befragten an, wie häufig sie bei ihrer Arbeit potenziell gesundheitsrelevanten körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind.<BR \/><BR \/>Als risikorelevant gilt bei körperlichen Belastungen wie starkem Lärm, extremen Temperaturen oder dem Umgang mit ansteckenden Stoffen eine Exposition von mehr als einem Viertel der Arbeitszeit. Bei psychischen Anforderungen wie Termindruck, häufigen störenden Unterbrechungen und emotional belastenden Situationen wird eine Belastung von mehr als drei Vierteln der Arbeitszeit als kritisch eingestuft.<BR \/><BR \/>Lärm und Temperaturen als größte körperliche Risikofaktoren<BR \/>Der größte körperliche Risikofaktor ist laut Studie starker Lärm: 27 Prozent der befragten Erwerbstätigen in der Euregio sind ihm während mehr als eines Viertels ihrer Arbeitszeit ausgesetzt. Dahinter folgen hohe Temperaturen mit 26 Prozent und niedrige Temperaturen mit 22 Prozent. Besonders betroffen sind Beschäftigte in der Landwirtschaft, im Produzierenden Gewerbe und in handwerklichen Berufen.<h3>\r\nWiederholte Bewegungen belasten den Körper<\/h3>Die mit Abstand häufigste körperliche Anforderung sind ständig wiederholte Arm- und Handbewegungen. 63 Prozent der Befragten geben an, davon betroffen zu sein. Ebenfalls weit verbreitet sind schmerzhafte oder ermüdende Körperhaltungen, von denen 46 Prozent berichten.<BR \/><BR \/>Belastende Arm- und Handbewegungen kommen in nahezu allen Berufsgruppen vor. Durchgehendes Sitzen betrifft 42 Prozent der Befragten und ist erwartungsgemäß besonders häufig in den Bereichen Transport und Logistik sowie in Büroberufen anzutreffen.<h3>\r\nHohes Arbeitstempo belastet die Psyche<\/h3>Auch die psychischen Anforderungen sind beträchtlich. Bei 40 Prozent der Befragten liegt das Arbeitstempo über der von Eurofound definierten Belastungsschwelle. Die Ursachen sind dabei häufig im unmittelbaren Arbeitsumfeld zu finden: Vor allem die Wünsche von Kundinnen und Kunden sowie die Vorgaben von Kolleginnen und Kollegen bestimmen das Tempo.<BR \/><BR \/>Beim Arbeiten unter Termindruck erreichen 38 Prozent der Befragten ein nennenswertes Belastungsniveau. Weitere psychische Belastungsfaktoren sind das Verbergen eigener Gefühle, emotional aufwühlende Situationen und der Umgang mit verärgerten Personen.<BR \/>Das Verbergen eigener Gefühle wird besonders häufig von Beschäftigten im Finanzdienstleistungssektor genannt. Emotional belastende Situationen spielen vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen eine Rolle. Mit verärgerten Personen haben insbesondere Beschäftigte im Handel zu tun.<BR \/><BR \/>Körperliche und psychische Belastungen treffen häufig zusammen<BR \/>Besonders problematisch wird es, wenn körperliche und psychische Belastungen gleichzeitig auftreten. Von solchen Mehrfachbelastungen berichten laut Studie vor allem Beschäftigte in der Anlagen- und Maschinenbedienung (60 Prozent), in handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufen (42 Prozent) sowie Hilfsarbeitskräfte (36 Prozent).<BR \/><BR \/>„Davon berichten besonders häufig Beschäftigte in der Anlagen- und Maschinenbedienung, in handwerklichen und landwirtschaftlichen Berufen sowie Hilfsarbeitskräfte“, unterstrich Studienautorin Heidi Flarer.<BR \/><BR \/>Auf Ebene der Wirtschaftssektoren sind Mehrfachbelastungen besonders häufig im Verarbeitenden Gewerbe (36 Prozent) und im Baugewerbe (34 Prozent). In Transport und Logistik sowie im Gesundheits- und Sozialwesen beträgt der Anteil jeweils 32 Prozent.<h3>\r\nWarum gute Arbeitsbedingungen immer wichtiger werden<\/h3>AFI-Direktor Stefan Perini nannte bei der Tagung vier Gründe, weshalb Arbeitsbelastungen stärker in den Blick genommen werden sollten.<BR \/>Ein wesentlicher Faktor sei zunächst die Alterung der Belegschaften.<BR \/><BR \/> Während die über 50-Jährigen 1998 noch elf Prozent der Beschäftigten ausgemacht hätten, seien es 2025 bereits 35 Prozent gewesen – mit weiter steigender Tendenz. Damit verändere sich auch die Zusammensetzung der Fertigkeiten und Kompetenzen innerhalb der Organisationen. Insbesondere das sogenannte kristalline Wissen von Personen im fortgeschrittenen Erwerbsalter gewinne an Bedeutung.<BR \/><BR \/>Zweitens stehe Südtirol vor einer großen Pensionierungswelle. Hochrechnungen zufolge werden in den kommenden 15 Jahren rund 65.000 Personen aus Altersgründen aus dem Südtiroler Arbeitsmarkt ausscheiden. Die Ressource Mensch werde damit zunehmend zu einem knappen Gut.<BR \/><BR \/>Drittens verwies Perini auf den Brain-Drain. Gerade für jüngere Erwerbstätige seien gute Arbeitsbedingungen ein Mitfaktor bei der Entscheidung, Südtirol zu verlassen.<BR \/><BR \/>Viertens würden gute Arbeitsbedingungen auch im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte immer wichtiger. „Der Wettbewerb um die besten Fachkräfte wird auch über gute Arbeitsbedingungen geführt. Wer sich hier positiv abhebt, hat als Arbeitgeber die Nase vorn“, betonte der AFI-Direktor.