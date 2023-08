Arbeit: Neues Prämiensystem für Betriebe genehmigt

Prämien von 2000 bis 9000 Euro

Die entsprechenden Richtlinien hat die Landesregierung am Dienstag genehmigt. Zur Anwendung kommen sie, sobald die entsprechende digitale Plattform aktiviert ist.„Mit diesem Systemwechsel vereinfachen und beschleunigen wir sowohl die Gesuchstellung als auch die Bearbeitung und die Auszahlung der Prämien“, unterstreicht Landesrat Philipp Achammer.Er verweist auch darauf, dass mit dem neuen Prämiensystem zudem zwischen Betrieben unterschieden werde, die die sogenannte Pflichtquote erfüllen und jenen, die über diese Quote hinaus Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen.„Mit der Einführung einer Anstellungsprämie belohnen wir die Bereitschaft von Unternehmen, entsprechende Arbeitsstellen anzubieten. Zudem führen wir eine Stabilitätsprämie ein, die höher ist als die Anstellungsprämie. Mit dieser erkennen wir die Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses an und tragen dem Ziel der effektiven Inklusion besser Rechnung. Für Betriebe, die die Pflichtquote erfüllt haben, wird die Stabilitätsprämie mehr als verdoppelt.“Die Anstellungsprämie steht Unternehmen zu, die Personen mit einer Zivilinvalidität von mindestens 46 Prozent oder mit Arbeitsinvalidität von mindestens 34 Prozent zum ersten Mal und mindestens 180 Tage über einen Arbeitsvertrag beschäftigen. Überschreitet die Beschäftigungsdauer die 180 Tage, kann um die Stabilitätsprämie angesucht werden.Beide Prämien können auch für Saisonsarbeiter gewährt werden, während Arbeit-auf-Abruf-Verträge ausgenommen sind.Die Anstellungsprämie beläuft sich bei unerfüllter Pflichtquote auf 2000 Euro, bei erfüllter Pflichtquote auf 4000 Euro. Die Stabilitätsprämie hingegen macht für Betriebe, welche die vom Staat im Verhältnis zur Betriebsgröße vorgesehene Anzahl an Mitarbeitern mit Behinderung nicht erreichen, 4000 Euro aus, für jene, welche die Pflichtquote erfüllen, 9000 Euro.Die entsprechenden Anträge sind jeweils in der Zeit vom 1. Februar bis zum 31. März über das Dienstleistungsportal des Landes zu stellen.