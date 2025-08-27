<i>Bevor Sie weiterlesen: Stimmen Sie ab!<\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="337592" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Anspruch haben Beschäftigte, die die Bedingungen für eine vorzeitige Rente oder die „Quote 103“ erfüllen. Ausgeschlossen sind Personen, die das reguläre Rentenalter von 67 Jahren erreicht haben oder bereits eine eigene Rente beziehen.<BR \/><BR \/>Einziger Nachteil: Die spätere Rente fällt leicht niedriger aus, da weniger eigene Beiträge eingezahlt werden. Arbeitgeberanteile fließen jedoch weiter vollständig. Beantragt wird der Bonus ausschließlich online beim INPS – ab September 2025 für die Privatwirtschaft, ab November für den öffentlichen Dienst.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/arbeiten-statt-rente-dafuer-gibts-jetzt-einen-bonus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details finden Sie hier.<\/a>