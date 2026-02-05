Ausgelöst hatte die jüngste Debatte um dir „richtige“ Arbeitszeit der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der dem eigenen Volk vorwarf, zu wenig zu arbeiten. Auch Begriffe wie „Lifestyle-Teilzeit“ fallen immer wieder. Es sind politische Zuspitzungen, ohne Frage – aber treffen sie den Kern?<BR \/><BR \/>Ein Blick auf die Daten relativiert die Diskussion. „Mehr Arbeitszeit bedeutet nicht automatisch mehr wirtschaftlichen Output“, sagt Stefan Perini, Direktor des Arbeitsförderungsinstitut Südtirol (Afi) gegenüber diesem Medium. Oft sei sogar das Gegenteil der Fall.<h3>\r\nSüdtirol im europäischen Vergleich<\/h3>Europaweit zeigt sich ein klares Muster: Hochentwickelte Länder wie die Niederlande oder Dänemark zählen zu den wohlhabendsten Volkswirtschaften – und gleichzeitig zu jenen mit den kürzesten Wochenarbeitszeiten (siehe Grafik). „Empirisch lässt sich eher eine negative Korrelation zwischen Wochenarbeitszeit und BIP pro Kopf feststellen“, erklärt der Afi-Direktor.<BR \/><BR \/>Die durchschnittliche Arbeitszeit (Voll- und Teilzeit) sei damit weniger ein Leistungsindikator als vielmehr ein Spiegel des Entwicklungsstands einer Volkswirtschaft. „Sie gibt Aufschluss über den Emanzipationsgrad eines Landes“, sagt Perini – also über technologische Reife, moderne Arbeitsorganisation, Investitionen – und darüber, wie stark Dienstleistungen die Wirtschaft prägen.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73344824_quote" \/><BR \/><BR \/>Südtirol liegt bei durchschnittlich 37,2 Wochenarbeitsstunden und damit knapp oberhalb des EU-Schnitts von 36,8 Stunden. Es rangiert auch über dem Trentino (36,7) und deutlich über dem Bundesland Tirol, wo im Schnitt nur 34,7 Stunden pro Woche gearbeitet wird. „Von einer besonders kurzen Arbeitszeit kann in Südtirol also keine Rede sein“, hält Perini fest.<h3>\r\nWovon Arbeitszeiten abhängen<\/h3>Ob in einem Land länger oder kürzer gearbeitet wird, hängt von mehreren Faktoren ab: von der Sektorenstruktur, der Erwerbstätigenquote – insbesondere jener von Frauen –, vom Teilzeitanteil sowie von Tarifverträgen und deren Verbreitung. „Je produktiver und moderner eine Volkswirtschaft ist, desto größer werden die Spielräume für kürzere Wochenarbeitszeiten“, so Perini.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270683_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Diese Entwicklung sei weniger politisch verordneter Fortschritt als vielmehr das Ergebnis wirtschaftlicher Reife. Nachhaltige Arbeitszeitverkürzungen ließen sich nur dort umsetzen, wo Produktivität und Organisation dies auch tragen.<h3>\r\nDemografischer Gegenwind<\/h3>Für Südtirol stellt sich damit die Frage: Werden künftig Spielräume für eine Verkürzung der Arbeitszeit entstehen – oder macht der demografische Wandel diese zunichte? Perini mahnt zur Einordnung. Der „demografische Winter“ sei kein generelles Phänomen, sondern betreffe aktuell nur fortgeschrittene Gesellschaften. Weltweit wachse die Bevölkerung weiter – bis auf geschätzte 10 Milliarden Menschen Ende dieses Jahrhunderts, getragen vom globalen Süden. Für Südtirol gelte jedoch: „Ob es zu einer breiten Verkürzung der Wochenarbeitszeit kommt, entscheidet sich daran, ob die Wirtschaftsstruktur in relativ kurzer Zeit einen spürbaren Modernisierungs- und Produktivitätsschub erfährt.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig wirkten pauschale Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen in Phasen eines schrumpfenden Arbeitskräftepotenzials zumindest widersprüchlich. Ohne Produktivitätsgewinne lasse sich dieser Zielkonflikt nicht auflösen.<h3>\r\nLehren aus früheren Umbrüchen<\/h3>Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte zeigt: Alle Phasen der industriellen Revolution gingen langfristig mit einer Verkürzung der Arbeitszeit einher. Maschinen und später digitale Technologien ersetzten oder unterstützten menschliche Arbeit.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73347660_quote" \/><BR \/><BR \/>„Auch künftig werden KI, Robotik und Automatisierung neue Spielräume eröffnen“, sagt Perini. Entscheidend sei jedoch die Reihenfolge: Zuerst müsse eine Volkswirtschaft einen hohen Emanzipationsgrad erreichen – erst danach lasse sich die Arbeitszeit in der Breite nachhaltig senken.<BR \/><BR \/>Die aktuelle Debatte zeigt damit vor allem eines: Die Frage nach der Arbeitszeit ist weniger eine moralische als eine strukturelle. Wer nur auf die Stundenzahl blickt, greift zu kurz. Entscheidend ist, wie intelligent gearbeitet wird – nicht nur wie lange.