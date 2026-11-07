Ob hinter dem Lenkrad vieler Busse, in den Gruben zahlreicher Baustellen oder in den Küchen unserer Vier-Sterne-Hotels: Ohne ausländische Arbeitskräfte läuft in Südtirol heute schon wenig – und morgen erst recht nichts – und trotzdem tun wir so, als wären sie nur auf der Durchreise.<BR \/><BR \/>Die Zeiten, in denen man sich Erntehelfer nur kurz zum Apfelklauben ins Land holte, sind längst vorbei. Ausländische Arbeitskräfte sind keine Lückenfüller mehr. Sie sind tragende Säulen, ohne die das gesamte wirtschaftliche Konstrukt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen würde. <BR \/><BR \/>Die aktuelle Analyse des Arbeitsmarktservice spricht eine klare Sprache: Drei Viertel aller Hilfskräfte im Gastgewerbe kommen aus dem Ausland, ein Großteil davon aus Nicht-EU-Staaten. Bei den Erntehelfern sind es 64 Prozent, im Housekeeping 62 Prozent und bei den Küchengehilfen 58 Prozent. Würde auch nur ein Teil davon morgen die Koffer packen, stünden Tourismus, Bau und Landwirtschaft von heute auf morgen still.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77072053_quote" \/><BR \/><BR \/>Daran wird sich in Zukunft wenig ändern. Der demografische Wandel schreitet voran, der Bedarf an Arbeitskräften wird sich nicht wesentlich verringern, denn das Märchen von der künstlichen Intelligenz als Allerheilmittel greift zu kurz. Gerade in jenen Bereichen, in denen viele ausländische Arbeitskräfte beschäftigt sind, lässt sich menschliche Arbeit nur schwer ersetzen. Das sagte auch der Direktor des Arbeitsmarktservices Stefan Luther. Kein Roboter wird unsere Senioren ins Bett bringen und keine Software den Service zur Gänze ersetzen. Die echte Handarbeit bleibt menschlich – und ohne Zuwanderung schlicht ungemacht.<BR \/><BR \/>Doch trotz dieser Abhängigkeit leisten wir uns eine gewaltige Lebenslüge: Warum halten wir so viele dieser Arbeitskräfte in ewigen Saisonverträgen fest – die auch noch zum Großteil schlecht bezahlt sind? Das Signal dahinter ist eindeutig: Eure Arbeitskraft wollen wir, eure Zukunft nicht. Wer ausländische Arbeitskräfte als Rückgrat der Wirtschaft nutzt, darf sie nicht wie Wegwerfartikel oder eine temporäre Lösung behandeln. Es wird Zeit für die Einsicht: Ein Rückgrat bleibt man nicht nur für drei Monate.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:josef.bertignoll@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">josef.bertignoll@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL lesen Sie hier. <\/a><\/b>